مباحث المصنفات تضبط استوديو لتسجيل الأغاني غير مرخص في بولاق الدكرور

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم المصنفات عن ضبط (إستوديو لتسجيل الأغانى "بدون ترخيص") كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.. لاستخدامه برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع يوتيوب.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم إستهداف (2 مطبعة، 2 مكتبة، ورشة تجليد، ورشة تكسير) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة .. لقيام مالكيها بمخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.



