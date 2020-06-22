AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث المصنفات تضبط استوديو لتسجيل الأغاني غير مرخص في بولاق الدكرور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:18 م
مباحث المصنفات
مباحث المصنفات
Advertisements
مصطفى الرماح
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم المصنفات عن ضبط (إستوديو لتسجيل الأغانى "بدون ترخيص") كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.. لاستخدامه برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع يوتيوب.
  
وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم إستهداف (2 مطبعة، 2 مكتبة، ورشة تجليد، ورشة تكسير) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة .. لقيام مالكيها بمخالفة القانون  الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة .
  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

ضبط شركة مونتاج بدون تصريح و5 مكتبات غير مرخصة في الجيزة

ضبط ستوديو أغانٍ بدون ترخيص بالجيزة ومطبعة فى عين شمس

ضبط ستوديو غير مرخص لتسجيل الأغاني في الجيزة

ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور

١٩٧ ألف مطبوع مخالف لحقوق الملكية الفكرية.. جهود مباحث المصنفات

ترشيحاتنا

بعد وفاة نجله.. حمدي الميرغني لـ أوس أوس: ربنا يصبرك يا أخويا

كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة

لرفض أسرة خطيبته إتمام الزواج.. مصرع شاب قفز من الدور الخامس بسوهاج

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد