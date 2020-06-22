ملفتة و جذابة .. 15 صورة تكشف جمال ريم السعيدي فى عيد ميلادها

شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
ريم السعيدي من مشاهير الوطن العربى التى تتسم بأناقتها و حرصها الدائم على اقتناء الأزياء و الحقائب ذات الماركات العالمية، كما تعتمد على ارتداء الملابس التى تبرز جمالها و قوامها المثالى.
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كشفت صور ريم السعيدي على الانستجرام عن مواكبتها واتباعها لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن المكياج الصاخب.
وتحرص ريم السعيدي على تنسيق الحقائب و الأحذية التى تزيد من جمال و جاذبية إطلالتها، كما تفضل أختيار تسريحات الشعر البسيطة و المتناسقة مع وجهها.