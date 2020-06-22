تعاونًا مع "البحث العلمي".. وزير الشباب يطلق حاضنة ريادة الأعمال بـ"شباب الجزيرة"





يأتي ذلك فى اطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة مع أكاديمية البحث العلمى كأولى الحاضنات للوزارة ضمن عشرة حاضنات مخطط تنفيذها بالمحافظات المختلفة.









ومن المخطط أن تتبني وزارة الشباب خلال الفترة المقبلة العديد من مشروعات حاضنات ريادة الاعمال انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الاستراتيجيات المعنية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب ومساعدتهم على اطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة الى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.









وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الحاضنة تختص بتقديم خدمات ما قبل الاحتضان ويتضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل، أبحاث السوق Market research - انشاء نموذج العمل Business model - أختيار وترشيد أفكار العمل ideation - ريادة الأعمال المرنة.









واضاف صبحي انه من المقرر اقامة يوم لعرض الأفكار على مستثمري Demo Day، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتدريب وعقد الاجتماعات، وكذلك الأحتضان التمويلي والعينى لعدد عشرة مشاريع ناشئة سنويا بعد أجتيازها جميع مراحل التقييم، والاحتضان التمويلي لعدد خمسة مشروعات ناشئة سنويا بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم.









واوضح وزير الرياضة، ان الحاضنة ستقدم الإستشارات التسويقية والإدارية واللوجيستية ودراسات الجدوى، وإستضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة والمستثمرين للتنسيق والدعم المادي، ومشاركة رواد الاعمال في تمثيل حاضنة الوزارة في المعارض والملتقيات والمسابقات المحلية والدولية.





ولفت أشرف صبحي بأن المستهدف سنويا كمخرجات من حاضنة الأعمال، هو تقديم تدريبات ما قبل الاحتضان والمتمثلة في الدعم والتوجيه المعرفي والقانوني والفنى والتسويقي لعدد 500 مشروع ريادى متميز ناتج عن تدريبات الوزارة في مجال ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالي بقيمة تتراوح من ١٠٠ الف إلى ٢٠٠ ألف لكل مشروع ، وكذلك تقدم الحاضنة الاحتضان المكانى للمشروع داخل مركز شباب الجزيرة لمدة عام لعدد 10 مشروعات ريادية متميزة بعد مرورها بكافة مراحل التقييم واللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي وكوكبة متميزة من الخبراء والإستشاريين في مجال ريادة الاعمال .