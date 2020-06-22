محافظ الغربية يوجه بتعيين "المغاوري " مديرا للإدارة الإيرادات

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالضرورة تعيين المحاسب أحمد المغاورى سليمان مديرا لإدارة الإيرادات بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار إعادة ترتيب دولاب العمل، وتنشيط العمل بإدارات المحافظة ومقاومة الفساد.

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وكان"المغاوري " قد عين من خلال ترقيته من نائب رئيس مدينة السنطة، وتكليفه بالقيام بمهام رئيس مركز ومدينة قطور منذ نحو شهرين، حتى صدور حركة المحليات الأخيرة من الوزارة .

كما شملت تعيين رجب النقيدى رئيسا لمجلس مركز ومدينة قطور لرفع كفاء العمل خلال الفترة المقبلة .

وكان محافظ الغربية شدد علي أهمية متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع القمامة والاشغالات أولًا بأول، واستمرار حملات النظافة والتطهير ،وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

كما تفقد محافظ الغربية عدد من المطاعم والمحلات للتاكد من التزام اصحاب المحلات والعاملين بها بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا ، وتم رفع جميع الاشغالات الخاصه بالمحلات المخالفة .

وباشر المحافظ اعمال سوق طلعت حرب النموذجي بنطاق حي اول . للوقوف علي اخر الاعمال الجاريه به ، كما تفقد منفذ غذائي خاص بالقوات المسلحة بشارع وابور النور بنطاق حي ثان المحلة .