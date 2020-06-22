رغم تحسن الطقس .. الأرصاد: اضطرابات في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الارصاد، إن هناك اختلاف ملحوظ في درجات الحرارة اليوم عن الامس ، وكانت موجة حارة شديدة اثرت على مدن ومحافظات الجمهورية أمس حيث سجلت 40 درجة مئوية على القاهرة.





وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه حتى نشاط الرياح اختلف عن الامس، واختلفت الكتلة الهوائية ليل امس واصبحت الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي من تجاه البحر المتوسط، ووصلت درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية في الساعات الاولى من صباح اليوم، ووصلت ذروتها الى 31 درجة وتصل الى 36 درجة في وقت الظهيرة.





واوضح انه تسود حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية، وتهدأ سرعات الرياح وينحصر نشاط الرياح اليوم والاماكن القادمة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ولكن هذا النشاط يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الاحمر.





واضاف ان حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط مستقرة ومعتدلة ومهيأ تمامًا للصيد والملاحة خلال الـ 72 القادمة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في تلك الفترة من العام تتراوح بين 35 الى 36 درجة مئوية.



