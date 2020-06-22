أخبار الرياضة| نجم يد الزمالك يتعرض لحادث.. بوادر أزمة مع فايلر .. الأهلي يعلن نتيجة فحوصات كورونا للاعبيه.. سبب غياب محمد صلاح عن ليفربول

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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائه بالمائة.
أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إتمام مجموعة من الصفقات المميزة للغاية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
رسميا .. طاهر محمد طاهر يبلغ المقاولون برغبته فى الانتقال إلى الأهلي
أبلغ طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إدارة ناديه بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تعرض حسن وليد قداح، نجم فريق الزمالك لكرة اليد، ومنتخب مصر للناشئين، وهداف المونديال، لحادث سير قوي.
اقترب سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تقدم باستقالته مؤخرا، من العودة لمنصبه في الأيام القليلة المقبلة.
في مثل هذا اليوم 22 يونيو من عام 2017، انضم الدولي المصري، محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي.
كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب غياب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة الفريق ضد إيفرتون، أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي، في ديربي الميرسيسايد والذي انتهى بالتعادل السلبي.