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رياضة

أخبار الرياضة| نجم يد الزمالك يتعرض لحادث.. بوادر أزمة مع فايلر .. الأهلي يعلن نتيجة فحوصات كورونا للاعبيه.. سبب غياب محمد صلاح عن ليفربول

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:25 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائه بالمائة.

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إتمام مجموعة من الصفقات المميزة للغاية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أنه هناك بوادر أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز سيرينو.

رسميا .. طاهر محمد طاهر يبلغ المقاولون برغبته فى الانتقال إلى الأهلي
أبلغ طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إدارة ناديه بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تعرض حسن وليد قداح، نجم فريق الزمالك لكرة اليد، ومنتخب مصر للناشئين، وهداف المونديال، لحادث سير قوي. 

اقترب سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تقدم باستقالته مؤخرا، من العودة لمنصبه في الأيام القليلة المقبلة.

وافق الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الخطة الطبية والإجراءات الوقائية التي حددها الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

استقر مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى على تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مع المديرين الفنين لكل أندية الدوري الممتاز من أجل معرفة مقترحاتهم بشأن استكمال المسابقة خلال الفترة المقبلة.

في مثل هذا اليوم 22 يونيو من عام 2017، انضم الدولي المصري، محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي.

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب غياب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة الفريق ضد إيفرتون، أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي، في ديربي الميرسيسايد والذي انتهى بالتعادل السلبي.

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه مستعد لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي، مرتين متتاليتين.
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