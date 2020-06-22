توتنهام يمدد عقد لاعبيه لنهاية الموسم

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم لتمديد عقدهما مع الفريق لنهاية الموسم الجاري 2019-2020.





واستأنفت مسابقة الدوري الإنجليزي الأربعاء الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وأعلن النادي في بيان رسمي توصله لاتفاق مع البلجيكي يان فورتينخن والهولندي فورم حارس الفريق لتمديد عقدهما المنتهي بنهاية شهر يونيو، حتى نهاية هذا الموسم.

كما أعلن النادي أيضًا تمديد عقود إعارات للاعبيه للفرق الأخرى لنهاية الموسم وهما داني روز لنيوكاسل يونايتد ووكر لساوثهمبتون.

يذكر أن توتنهام تعادل يوم الجمعة الماضي مع مانشستر يونايتد بهدف لمثلهما على ملعبهم الجديد بمدينة لندن.