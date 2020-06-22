الدخول في الذروة.. العراق يسجل 1808 إصابات و67 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في العراق ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجل العراق 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين إلى 32676 شخصا.





كما سجلت الصحة العراقية 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1167 شخصا.





وقالت وزارة الصحة العراقية إن الأيام الماضية شهدت تصاعدا غير مسبوق في اعداد الاصابات ما يشير الى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المستشفيات في العراق تجولت إلى بؤر لعدوى وباء كورونا.