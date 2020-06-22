"كل شيء قسمة ونصيب" جملة شوهت وجه ندى .. خطيبها ألقى عليها "مية نار" بعد فسخ الخطبة

كل شئ قسمة ونصيب كانت هذه آخر كلمات "ندى إيهاب" فتاة مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لخطيبها السابق الذى قابلها فى الشارع، وكان رده عليها حرق وتشويه وجهها بماء النار.





وقالت ندى في التحقيقات التى أجراها رجال البحث الجنائى بالخانكة، إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي في قرية الجبل الأصفر بعد 8 أشهر من خطبتها للمتهم " يحى.م " بعدما أبلغته بفسخ الخطبة وأن كل شي قمسة ونصيب.





وأضافت ندى أن خطيبها السابق هددها أنه لن يتركها ولن تكون لغيره قائلا: " طب متزعليش مني"وقام بإلقاء مياه نار على وجهها ويدها قائلا "يا تبقي ليا يا متبقيش لحد خالص" مما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة بالجسد.





من جانبه أكد "إيهاب.م" والد ندى أن الأسرة كانت تعامل المتهم زى ابنها وواحد منهم، ولكن كثرت الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة فطلبت الفتاة فسخ الخطوبة وبالفعل حدث ذلك.





وأوضح أنه بعد فسخ الخطبة ردت الأسرة له شبكته وكل الهدايا التي أحضرها وانفصلوا بالمعروف، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة ذهبت ندى إلى منزل عمتها للمبيت عندها، ففوجئت بخطيبها السابق يطلب منها العودة إليه فرفضت، فقام بإلقاء مياه نار عليها، مضيفا أنه حرر محضر بمركز شرطة الخانكة وجار البحث عنه وضبطه.





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة ندى إيهاب" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية.





وعلى الفور انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى يحيى م "، وشهرته إسلام التركي والمجني عليها، بسبب فسخها خطبتهما.





ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها، فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بضبط وإحضار المتهم كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.