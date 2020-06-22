فضيحة جديدة للدوحة.. إيهود أولمرت: التقيت أمير قطر السابق علنا في باريس

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، عن أنه أجرى اتصالات وزيارات مع مسئولي دول عربية لا تربطها علاقات رسمية بإسرائيل.





وأوضح أولمرت أنه التقى مع حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق في باريس بشكل علني، وذلك في وقت تحاول الدوحة إظهار نفسها بمظهر الداعم للقضية الفلسطينية.





وتابع أولمرت، بحسب "روسيا اليوم"، أنه لا يريد أن يضع أي شخص في حرج، وسأقول إننا طوّرنا علاقات غير رسمية جيدة مع بعض الدول التي لا تربطنا معها علاقات ديبلوماسية، لافتا إلى أن العديد من وزراء الخارجية العرب صفقوا له بقوة عندما ألقى كلمة في مؤتمر أنابوليس.





وقال أولمرت "زرتُ منطقة الخليج.. لا أعرف كم عدد القصور التي زرتُها لكنني قد زرتُ بعض البيوت الرائعة".