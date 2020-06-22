الرقابة الإدارية: ضبط 25 طن دقيق و2 طن أسماك مملحة وربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت هيئة الرقابة الإدارية، العديد من الحملات بمحافظات "الغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والأقصر، وقنا"، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات؛ فى إطار جهودها لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى.





وأسفرت الحملات، عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها ثلاثة آلاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وكذلك ضبط ٢٥ طن دقيق، و٢ طن من الأسماك المملحة، و٥٧٩ ألف عُلبة سجائر.





كما تم ضبط حوالي ١,٥ طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط حوالى ١١,٥ ألف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية.



