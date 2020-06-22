شاهد.. رئيس الوزراء الجزائري السابق يحضر جنازة شقيقه مكبل اليدين

تداولت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاركة رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أثناء مشاركته في جنازة شقيقه المحامي، العيفة أويحيى، مساء اليوم.









وجاءت المشاركة بعد سماح القضاء الجزائري لـ أويحيي بالمشاركة في جنازة شقيقه، حيث أصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن.









ودفن شقيق أويحيى اليوم بمبرة قاريدي ببلدية القبة في العاصمة الجزائر، فيما لم يتمكن الوزير السابق من المشاركة في صلاة الجنازة.









وحضر أويحيى إلى الجنازة بعد نحو ساعة من إتمام مراسم الدفن، والأصفاد في يديه فيما ارتدى كمامة، للوقاية من فيروس كورونا، ليقرأ الفاتحة على روح شقيقه ويغادر المكان.









الجدير بالذكر أن المحامي الراحل كان من معارضي أخيه، وأبدى العديد من المواقف المعارضة للسلطة أثناء تولي أخيه منصب رئاسة الحكومة، حتى أنه دعا شقيقه إلى مغادرة الحياة السياسية نهائيا.









وتوفي العيفة أويحيى ، مساء الأحد، إثر تعرضه لسكتة قلبية، عندما عاد إلى منزله من جلسة مرافعة لصالح شقيقه الوزير السابق، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.









وأمر القاضي برفع الجلسة بمجرد أن وصله خبر الوفاة، وحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية فإن الوزير السابق كان قويا عندما تلقى النبأ ولم يردد سوى عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" واستمر في الدعاء بصوت خافت.









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