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محافظات

السن والنفسية والمناعة .. 3 تحديات تواجه الفريق الطبي المعالج لـ رجاء الجداوي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:48 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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انجي هيبة
كشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.


وأكد الفريق الطبي المعالج للجداوي، سوء حالتها الصحية وعدم استقرارها خاصة بعد فقدانها الوعي، وتوصيل انبوبة حنجرية لمساعدتها علي التنفس بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.


ويواجه الأطباء 3 تحديات خلال رحلة الجداوي للعلاج في مستشفي العزل منذ فجر عيد الفطر الماضي وبعد اصابتها بفيروس كورونا، وهي سوء نفسيتها بسبب ما تناول عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونقص المناعة، وعامل السن والذي يمنع تعافيها بشكل كامل رغم حقنها مرتين بالبلازما.


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وكانت الجداوي  تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالاضافة الي قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.


وأثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.


وأرجعت مصادر طبية إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين انها احد اسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالاضافة الى اسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.


وحقنت رجاء الجداوي بالبلازما مرتين، كما أجرت 3 مسحات اثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس. 


واستقبل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي فجر عيد الفطر المبارك 2020 بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.
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