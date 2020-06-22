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رياضة

أول تعليق من يحيى الدرع بعد تجديد عقده مع نادي الزمالك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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ملك موسى
أكد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد الأول بالنادي، أنه فخور بتواجده في نادى الزمالك، مشيرا إلى أنه جدد عقده لمدة موسمين. 

وأضاف الدرع للموقع الرسمي: سعيد جدا إني مكمل مع نادي الزمالك الذي حققت معه إنجازات كبيرة علي مدار موسمين .. موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي علي الاحترام والتقدير الذي وجده منه وكذلك أحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس الإدارة علي تعاونهما في إنهاء التجديد للفريق.. مشددا على أنه لم يكن يحتاج إلى تفكير كي يحسم أمر التجديد أو التفضيل بين الزمالك والأهلي لأنه مرتاح نفسيا بتواجده ولعبه لفريق كبير بحجم الزمالك.

وأشار نجم كوماندوز يد الزمالك، إلى أن أحمد الأحمر لاعب الفريق، قائد كبير وتاريخ ووجوده بجانبه في الملعب شرف له بالتأكيد ويتعلم منه الكثير.. موضحا أن فريق اليد بالزمالك يتميز عن باقي الفرق بروح الأسرة الواحدة وأي لاعب يأتي من الخارج يندمج سريعا ولا يشعر بالغربة أبدا.

وتمنى الدرع انتهاء وباء كورونا سريعا لعودة الحياه الرياضية لطبيعتها متمنيا أيضا السلامة للجميع.

واختتم يحيي الدرع تصريحاته بوعد جماهير الزمالك ببذل أقصي الجهد لتحقيق الفوز بجميع البطولات، متمنيا أن يكون يد الزمالك دائما مصدر الفرحة لهم.
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