بمكياج غامض.. نور اللبنانية تسحر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

خضعت الممثلة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة مع مجلة فوج العربية، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام احد صور جلسة التصوير .





وظهرت نور بإطلالة ساحرة وغير متوقعة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها.



وعلقت نور اللبنانية على صورتها ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية ما معناه : " أنت مدين لنفسك بفعل كل الأشياء التي حلمت بها ".



أنت مدين لنفسك بفعل كل الأشياء التي حلمت بها ".