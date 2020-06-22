بمكياج غامض.. نور اللبنانية تسحر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

خضعت الممثلة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة مع مجلة فوج العربية، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام احد صور جلسة التصوير
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وظهرت نور بإطلالة ساحرة وغير متوقعة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها.
وعلقت نور اللبنانية على صورتها ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية ما معناه: "
أنت مدين لنفسك بفعل كل الأشياء التي حلمت بها ".
وظهرت نور اللبنانية، وهي ترتدي بنطال واسع باللون النحاسي اللامع واختارت عليه بلوزة باللون الأبيض من الدانتيل الشفاف من منطقة الكتف بقصة مختلفة من الكتفين، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها، وذلك من توقيع مصممة الاستايلست ياسمين عيسى. ورفعت نور اللبنانية خصلات شعرها الحمراء إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة بعمله ذيل حصان
، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت نور اللبنانية إطلالتها بوضع الماكياج الساحر؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بـ السموكي ايز، والماسكرا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف نور اللبنانية في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ساحرة وجذابة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..