امتحانات الثانوية العامة.. تعليم البرلمان في انعقاد مستمر لحين انتهائها.. اللجنة: الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.. وتحذير للأهالي من الزحام أمام اللجان

ماجدة نصر: ننقل الشكاوي لغرفة العمليات بالوزارة ونواجه أزمة تكدس أولياء الأمور

تعليم النواب: انتهاء مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة للأبد

بدراوي يحذر الأهالي: أوقفوا التزاحم أمام المدارس حتى تمر الامتحانات بسلام والحكومة قامت بدورها

نواب: تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس خطر على صحة الطلاب





أعلنت لجنة التعليم أنها في انعقاد مستمر في فترة امتحانات الثانوية العامة حيث تقوم اللجنة بنقل الشكاوي والملاحظات لغرفة العمليات المركزية للوزارة كما تنقل التوصيات أيضا للوزارة.

ويقوم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بالتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات بالوزارة لنقل الشكاوي بخلاف التواصل بشكل مستمر مع وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي.





ورصدت اللجنة مشكلات تتعلق بتكدس أولياء الأمور أمام المدارس الأمر الذي يتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الوزارة حيث سبق و حذّرت الوزارة من تكدس المواطنين أمام المدارس.





ورصدت اللجنة اهتمام الوزارة بجميع الإجراءات الاحترازية ممثلة في التعقيم داخل اللجان و تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب.





و نقلت لجنة التعليم و البحث العلمي بالبرلمان بعض الشكاوي المتعلقة بتكدس الطلبة بعد انتهاء الامتحانات لاستلام بعض الاختبارات للمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي.





وأكد اللجنة ان الوزارة تعاملت بشكل إيجابي مع بعض الحالات التي عانت من ارتفاع في درجات الحرارة حيث منعتهم من دخول اللجان في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن اللجنة في حالة انعقاد دائم اثناء امتحانات الثانوية العامة واضافت في تصريحات خاصة " اللجنة تنقل كافة الشكاوي و الملاحظات لغرفة العمليات المركزية للوزارة.





وأضافت النائبة ماجدة نصر أن رئيس لجنة التعليم يتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات الوزارة لنقل الشكاوي و امتحانات الثانوية العامة تمر بشكل جيد و كان هناك تعقيم و تباعد اخل اللجان و المشكلة الحقيقية كانت في تكدس أولياء الأمور امام المدارس خارج المدارس.





وتابعت النائبة أن التعقيم كان جيد و لكن حدث تكدس اثناء استلام اختبارات المواد التي لا تضاف للمجموع حيث استلموها متاخر الامر الذي تسبب في تكدس بعد الامتحان.





وأشارت النائبة إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي و لا يوجد اي تسريب للامتحانات كما كان يحدث في السنوات الماضية و هذا امر إيجابي حيث يعني القضاء تماما على التسريب.





و أوضحت النائبة ماجدة نصر ان غرفة العمليات ضبطت ٩ حالات غش إليكتروني على مستوى الجمهورية و تم ضبطهم و تم اتخاذ الاجراءات اللازمة مضيفة "الأمور مرت بشكل طبيعي و لا شكاى من صعوبتها





طالب النائب فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب أهالي طلبة الثانوية العامة بوقف التزاحم امام المدارس تجنبا لانتشار فيروس كورونا و الأضرار بالطلاب حتى لا يؤثر ذلك على صحة الطلاب الذين يخوضون الاختبارات في ظروف استثنائية صعبة

و قال بدراوي في تصريحات خاصة لابد من مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها العالم و البلاد و اضاف " الحكومة أعطت النصائح و التعليمات للأهالي لتمر الامتحانات بسلام و على الاهالي ان يقوموا بدورهم في تطبيق التباعد الاجتماعي و منع التزاحم

و شدد بدراوي على ضرورة مراعاة الظروف الراهنة و ان هناك وباء و لابد من الحفاظ على الطلاب و اتخاذ الاجراءات الاحترازية مؤكدا على ضرورة ان يساهم أولياء الأمور أنفسهم في نشر الوعي و عليهم ان يدركوا خطورة التزاحم.





انتقدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس، وإصرارهم على الذهاب مع أبنائهم لأداء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية لهذا العام وضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا والذي سيؤثر بالسلب على صحة وحياة الطلاب.





وأوضحت حسونة ، أن طلاب الثانوية العامة لم يعدوا صغار ليلازمهم معهم أولياء أمورهم، فهم أصبحوا مقبلين على مرحلة مختلفة من عمرهم ولا بد وأن يعتمدوا على أنفسهم ويدركوا خطورة الموقف الحالي الذي تمر به الدولة المصرية.





وتساءلت عضو مجلس النواب، إلى متى ستظل هذه الثقافة الخاطئة موروثة مع الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن التزاحم سيؤدي إلى كوارثة حقيقية لن تطال منها إلا الطلاب، فبدلا من أن تحمي أولياء الأمور أبنائهم سيكونون سبب في إيذائهم وتعريضهم للخطر.





انتقدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، مشاهد تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس وذهابهم مع ابنائهم لحضور امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن هذا يتسبب في زيادة فرص انتشار فيروس كورونا، وإهدار الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتعقيم وتطهير الطلاب.





ولفتت فهيم، الى ضرورة وجود ثقافة التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، أهمها التزام أولياء الأمور في منازلهم وعدم الذهاب مع الطلاب، مشيرة إلى أن التجمعات التي حدثت أمام المدارس في اليوم الأول يستلزم تدخل سريع وإيجاد آلية لمنع هذه التجمعات وفضها بأي طريقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات لتنظيم امتحانات الثانوية العامة واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية حياة الطلاب.









طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولياء الأمور بالالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم التواجد مع ابنائهم أمام المدارس منها للتزاحم وزيادة فرص انتقال العدوى بين الطلاب مما يشكل خطورة بالغة على الطلاب.





وأكدت عطوة، أن مخالفة الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء من حيث منع التجمعات، او عدم الحفاظ على المسافات الآمنة، سيهدر كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتأمين الطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.





وطالبت عطوة، الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات وعدم الوقوف مع ذويهم قبل او بعد الامتحان والعودة مباشرة إلى المنزل.