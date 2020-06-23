المصري: نعاني ماديا لن نستطيع استكمال الدوري.. فيديو

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، أن الفريق سيجري مسحة غدا.





وقال عبد الظاهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ما يحدث يوجد به شقين، فهناك شق فني مسئولية طارق العشري خاص بتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري في يوليو".





وأكمل: "أما الإدارة فترى أن هناك معوقات كثيرة لاستئناف الدوري، ومن الصعب جدا استكمال في ظل هذه الحالة المادية للنادي، فنحن نعاني ولم يدخل النادي جنيه واحد من مارس".



