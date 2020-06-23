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أخبار العالم

الحدث: مجلس الأمن يقرر اعتماد الطرق الدبلوماسية في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر لفضائية "الحدث" السعودية، عن إجماع مجلس الأمن، على دعم المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة. 

وقالت المصادر، إن مجلس الأمن، عقد مشاورات حول سد النهضة، بناء على طلب من مصر. 

وأضافت المصادر أن  مجلس الأمن أكد على اعتماد الطرق الدبلوماسية للوصول إلى توافق حول سد النهضة. 

وكانت مصر قد أرسلت مذكرة إلى مجلس الأمن من 3 صفحات، وذلك عقب فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، ورغبتها في ملء السد الشهر المقبل دون اتفاق. 

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الجانب الإثيوبي عمل على إذكاء الصراع، مطالبا مجلس الأمن بوقف ملء السد. 
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