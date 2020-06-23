التجديد أو إقامة انتخابات.. اللجنة الخماسية تنتظر قرار الـ فيفا

ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة الفدم" فيفا "، النهائي؛ سواء بالمد لها لمدة عام آخر، أو إقامة انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق سابق كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإنهاء أزمة انتخابات الجبلاية.
وأضاف سيف زاهر، في أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة عام واحد فقط.
وأكد سيف زاهر، أن هاني أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري يقترب من تولي شئون الجبلاية لمدة عام.
وأوضح "أبوريدة تواصل مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لوضع تفاصيل المرحلة المقبلة".
واستطرد "هاني أبو ريدة يخوض الانتخابات المقبلة بدون أعضاء الاتحاد السابقين".