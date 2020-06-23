كنز مدفون.. استخدامات للشبة البيضاء لا تتوقعها

إذا كنت تبحث عن شيء جديد يمكنك تجربته لشعرك وبشرتك ، فإليك معلومات عن الشبة البيضاء وفوائدها للعناية الشخصية ، حيث ان لها العديد من الاستخدامات .









ويمكنك تلوين شعرك بسهولة في المنزل باستخدام الشبه ، وهو مركب كيميائي موجود في العديد من المعادن، و يمكن شراؤها بسهولة من السوق.

ويمكنك استخدامه لجعل شعرك الرمادي يتحول إلى اللون الأسود، فقط قم بطحن بعض مسحوق الشبة ثم قم بعمل عجينة باستخدام بعض ماء الورد. ضع العجينة على الشعر واتركها تجف ، وبعد ذلك يمكنك غسلها بالماء العادي.





افعل ذلك كل يوم بديل ، لمدة أسبوعين على الأقل ، وسوف ترى الفرق.













بعد إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم ، يمكن استخدام الشبه لتهدئة البشرةمرة أخرى ، يمكنك الجمع بين ملعقة كبيرة من مسحوق الشبه مع ملعقة كبيرة من ماء الورد. اصنعي معجونًا ، وبعد إزالة الشعر باستخدام الشمع أو الحلاقة ، ضعي هذا المعجون على المنطقة، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله.





من المعروف أن الشب يهدئ البشرة المحترقة ويجلب لها الراحة المطلوبة.





تستخدم أثناء الحلاقة





كما أنها تستخدم للسيطرة على النزيف عند حدوث جروح طفيفة تحدث أثناء الحلاقة. أيضا ، يعتقد أنه عند استخدام عجينة الشبه على الجلد لفترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يقلل من نمو الشعر غير المرغوب فيه.





تمامًا مثل أي شيء آخر ، من المستحسن إجراء اختبار التصحيح أولًا ، لمعرفة ما إذا كان يناسب شعرك وبشرتك.