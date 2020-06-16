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مرأة

9 خطوات لتخفيف الألم والاحمرار بعد إزالة الشعر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:08 م
نصائح بعد إزالة الشعر
نصائح بعد إزالة الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني كثير من السيدات والفتيات البالغات من مشكلة الحساسية نتيجة لنزع أو إزالة الشعر، بمختلف انواع إزالة الشعر من سويت أو شمع أو شفرة حلاقة أو استخدام الخيط في  إزالة شعر الوجه.

ففى إطار هذا السياق كشفت خبيرة التجميل منى صابر ان أبرز خطوات لتخفيف الألم والاحمرار بعد إزالة الشعر.

وقالت خبيرة التجميل فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه بمجرد إزالة الشعر من الجسم أو المناطق الحساسة، يبدأ الجلد فى الإلتهاب والإحمرار وعدم تلطيفه يتسبب فى إسمرار وجفاف الجلد، لذلك سأعرض لكِ أكثر من وسيلة يُمكن من خلالها تخفيف الإلتهاب والإحمرار تتمثل فى الآتي:

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عليك بالحرص على تمرير قطعة من الثلج على الجلد بعد نزع الشعر.

إستعمالي أى كريم مرطب خالي من العطور مثل بانثينول.

مرري  قطنة بها ماء ورد على الجلد.

إدهني الجلد بزيت القرنفل للتقليل من تهيجه.

احرصي على دهن الجلد بالفازلين أو زيت الزيتون ولا تتخلى عن زيت الزيتون بالأخص وتجنب الفازلين اذا كانت بشرتك دهنية.

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