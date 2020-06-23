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محافظات

لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى متابعة مدى الإلتزام بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بالحظر وكافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وتمكنت من غلق ملعبين و4 محلات تجارية و3 مقاهى وسيبر للنت مخالفين لقرار الحظر بكفر الدوار ورشيد.

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على المقاهى والمنشآت الترفيهية لمتابعة الالتزام بقرارت الغلق والتزام المحلات بالمواعيد المقررة وفض الأسواق والتجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي إطار ذلك قامت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار ورشيد ودمنهور والدلنجات بحملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وبتأمين بقوة من شرطة المرافق أسفرت عن غلق ملعبين كرة قدم  لعملهما بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وممارستهما لنشاط رياضي بنطاق منطقة التمليك، والعكريشة بكفر الدوار و تم مصادرة مشتملاتهم.


فيما قامت حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة المهندسة سلوى ذكي بالمرور علي المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم و ما يماثلها لمتابعة مدى التزامها بتنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 3 مقاهى بمجمع موقف رشيد و4 محلات تجارية وسيبر للنت لمخالفتهم لقرار الحظروتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم 
باشراف لجنه الغلق المكونة من محمد الطحان مدير الرقابه والمتابعه ومحمد هندي رئيس قسم الرخص بالوحدة

وناشدت المهندسة سلوى ذكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد المواطنين و أصحاب المحلات بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء و تجنب أماكن التجمعات و الحد من الإختلاط منعا لإنتشار العدوي وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

فيما تمكنت الوحدات المحلية لمركزى دمنهور والدلنجات من رفع 21600حالة إشغال طريق للقضاء على الاختناقات المرورية وتسييرا على حركة المواطنين.

 وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات لضبط وردع المخالفين وللتأكد من إلتزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ملعبين و3 مقاهى و4 محلات تجارية وسيبر بكفر الدوار ورشيد.. صور
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