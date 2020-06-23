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وزير الصحة السعودى يشرح تفاصيل الإجراءات الوقائية لسلامة الحجاج.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:01 ص
وزير الصحة السعودى
وزير الصحة السعودى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور توفيق ربيعة ، وزير الصحة السعودى ، إن الاجراءات الصحية التى اتبعت لسلامة الحجاج لهذا العا تتضمن فحص جميع الحجاج  لضمان سلامتهم قبل الحج مباشرا ، الى جانب جميع العاملين فى المكان .

واضاف الدكتور توفيق ربيعة ،  خلال كلمته فى مؤتمر اليوم الثلاثاء ، أنه سيتم متابعة صحتهم بشكل يومى ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية .

واشار وزير الصحة السعودى ،  إلى اننا سنتبع اجراءات التباعد الاجتماعى اللازمة لضمان سلامة الجميع .

وأكد وزير الصحة السعودى ،  على انه سيكون هناك خدمة صحية كاملة لكل الحجاج ، لافتا الى انه سيكون هناك حجر صحى منزلى بعد عودتهم .
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