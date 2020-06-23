وزير الصحة السعودى يشرح تفاصيل الإجراءات الوقائية لسلامة الحجاج.. فيديو





واضاف الدكتور توفيق ربيعة ، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم الثلاثاء ، أنه سيتم متابعة صحتهم بشكل يومى ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية .





واشار وزير الصحة السعودى ، إلى اننا سنتبع اجراءات التباعد الاجتماعى اللازمة لضمان سلامة الجميع .



وأكد وزير الصحة السعودى ، على انه سيكون هناك خدمة صحية كاملة لكل الحجاج ، لافتا الى انه سيكون هناك حجر صحى منزلى بعد عودتهم .

قال الدكتور توفيق ربيعة ، وزير الصحة السعودى ، إن الاجراءات الصحية التى اتبعت لسلامة الحجاج لهذا العا تتضمن فحص جميع الحجاج لضمان سلامتهم قبل الحج مباشرا ، الى جانب جميع العاملين فى المكان .