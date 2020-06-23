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تعليم

التعليم: صرف حافز إضافي 25% لمسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة المنضبطة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:01 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة تقرر تشكيل فريق لمراقبة الجودة بلجان امتحانات الثانوية العامة من موظفى التطوير التكنولوجي فى الإدارات والمديريات مهمتهم ضبط جودة لجان السير.

وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وبعض قيادات المديريات والإدارات، أن مراقبة الجودة ستكون أون لاين، حيث يبدأ عمل فريق الجودة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف صباحا ، وستكون مهمتهم اولا مراقبة تنظيم دخول الطلبة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وتسليم الطلبة ادوات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، قائلا : سيقوم هذا الفريق بعمل مسح شامل لجميع الأعمال التى تتم قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا.


وأعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة، بشرة سارة للمراقبين والملاحظين  المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، قائلًا: اللجنة التى ستنجح فى ضبط اللجان حتى انتهاء الامتحانات سيتم صرف حافز زيادة 25% لكل العاملين بها، مشددا على أنه سيكون هناك تقييم مستمر لرؤساء لجان الثانوية العامة.

كما وجه رئيس امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان الثانوية العامة ومديرى المديريات التعليمية، بضرورة التعاون لتوفير عمال لتنظيف المقاعد التى يجلس عليها الطلاب يوميا.

ومن جانبه .. أصدر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات رسمية لمديري عموم الإدارات التعليمية ينص على توفير أخصائي تطوير تكنولوجي بكل لجنة من لجان الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الـ 32 التابعة للقاهرة.


وأوضح "عطية"، أن هذا الأخصائي يتمثل دوره في متابعة ومراجعة ورصد إجراءات جودة التعقيم باللجان، وملء وإرسال الاستمارة المخصصة لذلك أون لاين بالتنسيق مع مدير قسم التطوير بكل إدارة.

وقال مدير تعليم القاهرة، إن مسئول التطوير التكنولوجي سيقوم بمراقبة إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية، ويدخل على موقع الوزارة ويسجل التقرير اون لاين مع مراعاة أن لا يكون لديه مانع قانوني من دخول اللجنة أو القيام بأي أعمال تابعة لامتحانات الثانوية العامة.


وكانت انطلقت الأحد امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، حيث أدى 667 ألفا و315 طالبا/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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