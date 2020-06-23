بريطانيا تدين استهداف الحوثيين السعودية

نددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية.





وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "أدين الهجمات الأخيرة على السعودية من قبل مليشيات الحوثي، وضرباتهم المستمرة داخل اليمن مما يلقي بظلال من الشك على مزاعمهم أنهم يريدون السلام"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وأضاف: "أنه مع اعتقاد أن أكثر من مليون يمني أصيبوا بفيروس كورونا، فمن الضروري حاليا أكثر من أي وقت مضى أن يتوقف الحوثيون عن أعمالهم العدائية ويسمحوا للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح اليمنيين".





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن اليوم، اعتراض 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن على الأراضي السعودية، وإسقاطها.





وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء أمس الإثنين 8 طائرات بدون طيار "مفخخة"؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها.