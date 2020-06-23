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حكاية أم .. مشروع تخرج يوثق تقليد الأمهات لبعضهن في تربية الأبناء | فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:57 م
تربية الابناء
تربية الابناء
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ريهام فيكتور
قالت الطالبة يارا حازم ، إحدى الطالبات صاحبات مشروع تخرج " حكاية أم "،  إن المشروع  يوثق تقليد الامهات لبعضهن فى تربية أبنائهن، منوهة الى ان الفكرة جاءت من خلال ان الامهات طوال الوقت يتمنين ان ابناءهن يكونون الافضل بين ابناء المجتمع كله.


وأضافت يارا حازم الطالبة بجامعة مصر الدولية ، من خلال حوارها ببرنامج ، "السفيرة عزيزة " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى "، أن المشكلة الاساسية هى مقارنة الأم أبناءها بأبناء أقاربهم ابن الخالة او  العمة وهكذا .


وأشارت صاحبة مشروع تخرج " حكاية أم "، الى انهم تواصلوا بالفعل مع اكثر من 20 أمًا واعترفن بأن هذه المشكلة موجودة بالفعل فى المجتمع وتؤثر فيهن بشكل واضح .


وتابعت يارا حازم ، ان الامهات بدأن مشاركة مشاكلهن عن طريق صفحة الفيس بوك الخاصة بالمشروع، مشيرة الى ان من أهم الاسباب الرئيسية التى تجعل الامهات يضغطن على اولادهن هو مقارنتهم بأبناء أصدقائهم وأهلهم.
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