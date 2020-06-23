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تعليم

ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:02 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية
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منصور ابوالعلمين
أبدى طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ارتياحهم  لسهولة امتحان مادة  الديناميكا، مؤكدين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط. 

يقول الطالب عبد الرحمن بمعهد بنين موط الأزهري، إن الامتحان مكون من خمسة أسئله  بينهم  سؤال اجباري  وباقي الاسئلة سهلة  وفي مستوى الطالب المتوسط.
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وأعرب  كل من الطلاب انس منصور، محمود ضاعن، احمد منصور واحمد جمال، عن ارتياحهم لسهولة  امتحان الديناميكا متمنيين ان باقي المواد تكون سهلة ، لافتين الي ان  هناك تعقيم مستمر للجان ، فضلا عن التواجد الأمني  وتواجد الفرق الطبية لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الطبية الخاصة بتأمين الامتحانات.

من جانبه أكد الشيخ عبد الجليل يونس مدير منطقة الوادي الجديد الازهرية، أن هناك  ٥ لجان على مستوى المحافظة تضم ٣٣٢ طالبًا وطالبة، لافتًا الي ان هناك متابعة بصفه يومية للتأكد من انتظام سير الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير للوقاية من فيروس كورونا.

كما نفذت المحافظة، سلسلة إجراءات احترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية الأزهرية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
ارتياح بين طلاب الأزهر بالوادي الجديد لسهولة امتحان الديناميكا..شاهد
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