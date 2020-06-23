المشدد 15 عاما بحق 4 متهمين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون دولار، من أموال احد البنوك بالسجن المشدد 15 سنة ورد مبلغ الاستيلاء وعزل من الوظيفة.









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وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بأحد البنوك و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهما بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولارا، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.





وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهمين الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.



