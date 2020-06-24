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برلمان

بعد تصديق السيسي .. فرض 3 جنيهات على كيلو التبغ ضمن رسوم التنمية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:03 ص
سجائر
سجائر
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أحمد أيمن
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة مطلع الشهر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.


ونص القانون الجديد على فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافى.
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