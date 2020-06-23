اخترقوا مكتب التحقيقات الفيدرالي .. هاكرز ينشرون ملفات خطيرة لأكثر من 200 قسم شرطة في أمريكا

نشرت مجموعة من الهاكرز مئات الآلاف من الملفات التي تم تسريبها من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ومكاتب الشرطة، في أكثر من 200 قسم في جميع أنحاء الولايات المتحدة عندما تم اختراقهم أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة.





وحسب موقع Business Insider فإن الملفات التى تم تسريبها تحوى عددا من الملفات الخطيرة والمهمة جدا منها المذكرات الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية للضباط، ورسائل تشمل معلومات إدارية وبيانات مهمة.









وتم نشر الملفات تحت اسم Blue Leaks من قبل مجموعة من الهاكرز تسمى DDoSecrets Friday ، وتظهر العديد من الوثائق معلومات متبادلة بين هيئات الشرطة تتناول الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة، بسبب مقتل الأمريكى من أصل أفريقى، جورد فلويد، على يد شرطى أبيض، بالإضافة إلى معلومات عن فيروس كورونا، ومعلومات خاصة بهيئات البوليس.





وتظهر الملفات المسربة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات تطبيق القانون الأخرى كانت تراقب عن كثب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص الذين يعتقد بأنهم يقومون بتنظيم الاحتجاجات.





وحذرت مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي إلى إدارات الشرطة من أن المعارضين للاحتجاجات والمؤيدين لتطبيق القانون قد يكونون في خطر.





ومنذ عدة أسابيع، أثناء الاحتجاجات، اخترقت مجموعة من الهاكرز تدعى Anonymous عدد من أقسام الشرطة في عدد من الولايات الأمريكية، وقاموا ببث فيديو يتوعدون فيه رجال الشرطة بفضح جرائمهم للعالم.



