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أخبار العالم

قصف جوي وصاروخي إسرائيلي ضد سوريا بعد وصول شحنة أسلحة من إيران

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غارات على مدينة السويدا ء جنوبي العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دفاعات الجيش السوري تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء، واعترضت عدة صواريخ إسرائيلية.

وقالت قناة "العربية" إن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي جاء مع وصول بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا صباح اليوم.

ونقلت عن مصادر قولها إن هناك غارات إسرائلية استهدفت كذلك مواقع بدير الزور.

ورجحت مصادر "العربية" سقوط قتلى جراء القصف الإسرائيلي في سوريا.
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