نشرة السوشيال .. شريف مدكور: هسيب تبس الضعف للعاملين في المطاعم .. حمو بيكا: اسمعوا كلامي بعد كدة علشان ربنا بيحبني

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا , وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوما .
نشرت الفنانة إليسا , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة من داخل الإستوديو لتنهى بعض الاعمال القادمة لها , ظهرت فيها بهوت شورت وتوب .
نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصى بموثع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديدا من إحدى حفلاتها فى الماضى.
نشر عصام الحضرى , حارس مرمى الفراعنة السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد .
علق الإعلامى شريف مدكور, عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " على إعادة فتح والكافيهات والنوادى .