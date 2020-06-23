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فن

نشرة السوشيال .. شريف مدكور: هسيب تبس الضعف للعاملين في المطاعم .. حمو بيكا: اسمعوا كلامي بعد كدة علشان ربنا بيحبني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا ,  وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوما . 

نشرت الفنانة إليسا , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة من داخل الإستوديو لتنهى بعض الاعمال القادمة لها , ظهرت فيها بهوت شورت وتوب . 

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصى بموثع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديدا من إحدى حفلاتها فى الماضى. 

نشر عصام الحضرى , حارس مرمى الفراعنة السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد . 

علق الإعلامى  شريف مدكور, عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " على إعادة فتح والكافيهات والنوادى . 

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