مدرب حراس مرمى.. الحضري يبهر جمهوره بفيديو جديد .. شاهد

نشر عصام الحضرى , حارس مرمى الفراعنة السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد .
وظهر عصام الحضرى فى الفيديو وهو يقوم بتدريب حارس مرمى .
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.
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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.
وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.