مدرب حراس مرمى.. الحضري يبهر جمهوره بفيديو جديد .. شاهد

وظهر عصام الحضرى فى الفيديو وهو يقوم بتدريب حارس مرمى .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.



