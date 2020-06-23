AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:09 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناة النادى الليلة الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز. 

ورغم تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعدم إجراء المسحة التي أقرتها اتحاد الكرة للاعبين، فإنه يتحتم على جميع الأندية خوض البطولة حال عودة النشاط. 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة. 

وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك قبل توقف مسابقة الدورى بسبب فيروس كورونا أمام فريق الأهلي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بسبب عدم حضور الزمالك للملعب، وتم خصم ثلاث نقاط من الأبيض. 

وإليكم مباريات الزمالك المتبقية لإنهاء بطولة الدوري.. 
الزمالك × الاتحاد السكندري
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × مصر للمقاصة
الزمالك × نادي مصر
الزمالك × الآهلي
الزمالك × المقاولون العرب
الزمالك × انبي
الزمالك × بيراميدز
الزمالك × طلائع الجيش
الزمالك × سموحة
الزمالك × الانتاج الحربي
الزمالك × اسوان
الزمالك × طنطا
الزمالك ×الجونة
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × وادي دجلة
الزمالك × حرس الحدود
الزمالك × الاسماعيلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: لو كنت أقوى من الأهلي والزمالك حدد ميعاد لاستكمال الدوري..فيديو

مرتضى منصور: امنحوا الأهلي لقب الدوري وانقذوا الأرواح

قبل الإعلان عن جدول المسابقة..تعرف على مباريات الأهلي في الدوري

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

ترشيحاتنا

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

كريم سامح ناشئ ليفربول: أتمنى استكمال مسيرة محمد صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

شاهد.. طريقة وقوف المصلين الجديدة في المساجد.. والأزهر: جائزة شرعا

التضامن: استمرار قرار غلق الحضانات

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

كيف تعرف إذا كان السعال الخاص بك من علامات كورونا؟

AdvertisementS

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

لدواع أمنية .. اتجاه لتغيير ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كريم سامح ناشئ ليفربول: أتمنى استكمال مسيرة محمد صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

قبل الإعلان عن جدول المسابقة..تعرف على مباريات الأهلي في الدوري

كريم سامح: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. ولا أعلم الكثير عن الكرة المصرية

وزير الشباب: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فتح الأندية وعودة النشاط الرياضى

كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

عبد الناصر محمد: استكمال الدوري ليس له علاقة بالوطنية.. وتجاوزات قناتي الأهلي والزمالك كارثية

تراجع أم بداية انهيار.. نتائج ليفربول جرس إنذار لـ صلاح ورفاقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودى بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد