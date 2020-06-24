طارق حجي: إثيوبيا لن تربح حربًا استراتيجية مخابراتية ضد مصر

قال المفكر الدكتور طارق حجي، إن معظم القوى الليبية تساند مصر في موقفها ضد التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.





وأضاف طارق حجي خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون اي "انتظر في النهاية زوال دولة الوفاق في ليبي، لأن الحكومة في شرق ليبيا تسيطر على 90% من التراب الليبي والأمر محسوم.. ونحن الآن في حالة حرب ونثق أن القيادة المصرية على درجة من الكفاءة تسمح لها بالنيابة عن الشعب المصري للتعامل مع تلك الأخطار".





وأشار إلى أن القوة العسكرية المصرية تأتي في المرتبة التاسعة عالميًا وقادرة على الوقوف أما كل التحديات وفيما يتعلق بملف سد النهضة، قال إن :"التعنت الحالي في ملف السد هدفه خنق مصر، والوضع بيقول إن فيه حد هناك متهور أو مجنون جدًا وربما يكون مدفوعًا لهذه المواجهة.. هذه حرب استراتيجية مخابراتية من المستحيل ان تربحها إثيوبيا".

وكشف أن مصر هي الهدف الأكبر والأهم للإخوان، ووصولهم للحكم في 2012 كان تتويج لسنوات كبيرة من الأمل، قبل طردهم بأمر الشعب واستجابة القوات المسلحة لإرادة الشعب، ومن هناك كان الجرح الإخواني عميق، و أن التنظيم العالمي للإخوان في يديه المليارات، و3 يوليو 2013 أسود يوم في تاريخ الإخوان، وهناك كراهية من أردوغان ضد الرئيس السيسى وضد مصر التي لفظت الإخوان في 3 يوليو 2013 .





وأوضح أن أنصار الإخوان قطر وتركيا وحزب النهضة التونسي الذي صوت ضد مصر في الجامعة العربية، مضيفًا أن أردوغان عضو في التنظيم العالمي للإخوان.



