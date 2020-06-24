غرامة مالية تنتظره.. قاضٍ يجبر رئيس البرازيل على ارتداء الكمامة

قرر قاض في البرازيل فرض غرامة على رئيس بلاده جايير بولسونارو، إذا ظهر علنا دون ارتداء الكمامة، وتلك ليست المرة الأولى؛ حيث سبق وان ظهر دونها أكثر من مرة، وسط تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19" في البلاد.





وأصدر القاضي ريناتو بوريلي، قراره، بفرض غرامة على بولسونارو، حيث قال "سيتعرض لغرامة قدرها 2000 ريال (387 دولارا) في اليوم؛ إذا استمر في عصيان مرسوم محلي في منطقة برازيليا الاتحادية المحيطة بالعاصمة، يهدف إلى الحد من انتشار الوباء".





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وقال القاضي البرازيلي إن الرئيس بولسونارو عليه أن يلتزم بالقوانين السارية والتدابير الصحية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.





وظهر الرئيس البرازيلي أكثر من مرة دون ارتداء الكمامة وسط الحشود، كما ينتقد باستمرار إجراءات الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمواجهة كورونا، وعمل أكثر من مرة على رفعها.





وألزمت البرازيل، مواطنيها، بارتداء الكمامة وسط تفشي للمرض، حيث تعد ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا .



