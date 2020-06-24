AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غرامة مالية تنتظره.. قاضٍ يجبر رئيس البرازيل على ارتداء الكمامة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:45 ص
قاض يلزم الرئيس البرازيلي
قاض يلزم الرئيس البرازيلي بولسونارو بارتداء الكمامة
Advertisements
قسم الخارجي
قرر قاض في البرازيل فرض غرامة على رئيس بلاده جايير بولسونارو، إذا ظهر علنا دون ارتداء الكمامة، وتلك ليست المرة الأولى؛ حيث سبق وان ظهر دونها أكثر من مرة، وسط تفشي  جائحة كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

وأصدر القاضي ريناتو بوريلي، قراره، بفرض غرامة على بولسونارو، حيث قال "سيتعرض لغرامة قدرها 2000 ريال (387 دولارا) في اليوم؛ إذا استمر في عصيان مرسوم محلي في منطقة برازيليا الاتحادية المحيطة بالعاصمة، يهدف إلى الحد من انتشار الوباء".

اقرأ أيضا:

وقال القاضي البرازيلي إن الرئيس بولسونارو عليه أن يلتزم بالقوانين السارية والتدابير الصحية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وظهر الرئيس البرازيلي أكثر من مرة دون ارتداء الكمامة وسط الحشود، كما ينتقد باستمرار إجراءات الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمواجهة كورونا، وعمل أكثر من مرة على رفعها.

وألزمت البرازيل، مواطنيها، بارتداء الكمامة وسط تفشي للمرض، حيث تعد ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 1,145,906 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 52645 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلجيكا تعلن فتح المراكز التجارية في 10 مايو

قفزة مقلقة.. البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاستهانة بـ كورونا.. أجواء قاتمة في البرازيل بسبب تفشي الفيروس.. بولسونارو يضع نفسه أمام مأزق صعب.. وتهديد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب الكمامات

ترشيحاتنا

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

كلام نهائي.. مجلس الوزراء يعلن استئناف مسابقة الدوري والكأس هذا الموسم ..فيديو

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

لقائد السيارة .. 3 أخطاء تفعلها يوميا تهدد سيارتك

إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فرجينيا الأمريكية

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

AdvertisementS

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مجلس الوزراء: قرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة