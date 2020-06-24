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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الأربعاء، 24-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد - 7:00 على قناة  beIN SPORT HD 1
نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا - 7:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

نورويتش سيتى ضد إيفرتون - 7:00 على قناة  beIN SPORT HD 2

وولفرهامبتون ضد بورنموث - 7:00 على قناة  beIN SPORT HD 7

ليفربول ضد كريستال بالاس - 9:15 على قناة  beIN SPORT HD 2

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا - 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 5
ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 3

ريال مدريد ضد ريال مايوركا - 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد ساسولو - 7:30 على قناة  Super SPORT 9
روما ضد سامبدوريا - 9:45 على قناة  Super SPORT 4

أتالانتا ضد لاتسيو - 9:45 على قناة  Super SPORT 9
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