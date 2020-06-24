مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 24-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1
نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6
نورويتش سيتى ضد إيفرتون - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2
وولفرهامبتون ضد بورنموث - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 7
ليفربول ضد كريستال بالاس - 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5
ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد ضد ريال مايوركا - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد ساسولو - 7:30 على قناة Super SPORT 9
روما ضد سامبدوريا - 9:45 على قناة Super SPORT 4
أتالانتا ضد لاتسيو - 9:45 على قناة Super SPORT 9