AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة منذ 100 يوم.. التتش يحتضن اليوم تدريبات النادي الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والذي توقف على إثره النشاط الرياضي في مصر والعالم.

ويبدأ التمرين في تمام الثامنة والنصف صباحًا، ويحتضنه أرضية ملعب "التتش" بالجزيرة معقل القلعة الحمراء.

وحصرت إدارة الأهلي على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيجري استخدامها خلال تدريبات الفريق، بالإضافة إلى ظهور سلبية نتيجة عينات لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي، بخصوص مسحة كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي.

ويُمنع ترك ملابس اللاعبين فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، كما أنه لن يسمح للاعبي الفريق بالاستحمام فى النادى.

وقرّر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضى تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطار خطة الحكومة للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجى بعد توقف معظم الانشطة المختلفة ومن بينها النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين الشحات ينشر فيديو أثناء "الجري" في الصحراء .. شاهد

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

شاهد.. كواليس الظهور الأول للاعبي الأهلي باستاد التتش بعد جائحة كورونا

ترشيحاتنا

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

تغيير مؤلف مسلسل الاختيار.. الإعلان رسميا خلال ساعات

من داخل الجيم هيفاء وهبي تستعرض لياقتها البدنية.. شاهد

رشا شيحة تدعو لـ رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد

على طريقة وش إجرام.. محمد هنيدي يمازح أصحاب المقاهي بعد قرار عودتها للعمل بقوة 25%

بعد تصديق السيسي .. فرض 3 جنيهات على كيلو التبغ ضمن رسوم التنمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور