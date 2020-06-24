لأول مرة منذ 100 يوم.. التتش يحتضن اليوم تدريبات النادي الأهلي

يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والذي توقف على إثره النشاط الرياضي في مصر والعالم.





ويبدأ التمرين في تمام الثامنة والنصف صباحًا، ويحتضنه أرضية ملعب "التتش" بالجزيرة معقل القلعة الحمراء.





وحصرت إدارة الأهلي على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيجري استخدامها خلال تدريبات الفريق، بالإضافة إلى ظهور سلبية نتيجة عينات لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي، بخصوص مسحة كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي.





ويُمنع ترك ملابس اللاعبين فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، كما أنه لن يسمح للاعبي الفريق بالاستحمام فى النادى.



