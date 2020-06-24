AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من يحسم اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:18 ص
ريال مدريد - برشلونة
ريال مدريد - برشلونة
Advertisements
عبدالله هشام
اشتعل صراع الصدارة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد بعد عودة الدوري الإسباني عقب فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتساوى الفريقان في عدد النقاط بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل السلبي امام منافسه إشبيلية في الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني في حين حقق ريال مدريد الفوز علي ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

وتبقي أمام ريال مدريد 8 مباريات قبل نهاية دورى و7 مباريات أمام برشلونة الذي حقق الفوز أمس علي أتليتك بلباو بنتيجة هدف دون رد . 

ونعرض لكم المباريات المتبقية للفريقي : 

ريال مدريد : ريال مايوركا ، إسبانيول "خارج" ، خيتافي ، أتليتك بيلباو "خارج" ، ديبورتيفو ألافيس ،غرناطة "خارج" ، فياريال ، ليجانيس "خارج" .
برشلونة :سيلتا فيجو "خارج " ، أتليتكو مدريد ، فياريال "خارج" ، إسبانيول ، بلد الوليد "خارج" ، اوساسونا ، ديبورتيفو ألافيس "خارج" .

وتعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عنق الزجاجه وتحسم بشكل كبير صراع اللقب لصالح غريمه الملكي في حال الخسارة او التعادل وفي نفس الوقت مطالب ريال مدريد بتحقيق سلسلة من الانتصارات خلال ال8 جولات المقبلة .

ويلعب ريال مدريد اليوم امام منافسه ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الاسباني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموافقة الحكومة.. جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد الاستئناف

مواجهة نارية مع برشلونة.. تعرف على جدول مباريات ريال مدريد مع عودة الدوري

عودة صراع برشلونة وريال مدريد علي لقب الدوري .. تعرف علي المباريات المتبقية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

الصدارة مدريدية.. ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 30

ترشيحاتنا

عمره عاما واحدا.. امرأة مسنة تسعل عمدًا في وجه رضيع بعد مشاجرة مع والدته.. شاهد

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

في ذكرى رحيله.. تعرف على مهنة يوسف داوود قبل التمثيل

أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض ؟ الإفتاء توضح

رئيس الوزراء يوجه بإعداد قائمة بمشروعات يمكن للدولة تنفيذها بشرم الشيخ

مصر تستعد.. صحيفة فرنسية: موقف صارم من القاهرة للتصدي للتوسع التركي في ليبيا

AdvertisementS

ديل حصان.. رمضان صبحي يظهر بـ نيولوك في تدريبات الأهلي "فيديو"

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

أول تعليق من طاهر محمد طاهر على اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. فيديو

ميدو: لا أستطيع التعامل مع رئيس الزمالك.. وأرفض التهكم على الأهلي

من يحسم اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

بعد حبس لاعب النادي المصري.. أشهر قضايا نجوم الكرة المصرية خلف القضبان

شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول

لأول مرة بعد عودة النشاط.. انطلاق مران الأهلي الأول على ملعب التتش

الزمالك يوافق على حضور كارتيرون اجتماع اللجنة الخماسية لمناقشة ملف عودة الدوري

مازن مرزوق: المطالبون بإلغاء الدوري هم من فشلوا في تحقيق النجاحات والمهددون بالهبوط

ريال مدريد يسعى للثأر من مايوركا في الدوري الإسباني

شاهد.. لقطات من مران الأهلي الأول منذ جائحة كورونا باستاد مختار التتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج