من يحسم اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





وتساوى الفريقان في عدد النقاط بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل السلبي امام منافسه إشبيلية في الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني في حين حقق ريال مدريد الفوز علي ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف .





وتبقي أمام ريال مدريد 8 مباريات قبل نهاية دورى و7 مباريات أمام برشلونة الذي حقق الفوز أمس علي أتليتك بلباو بنتيجة هدف دون رد .





ونعرض لكم المباريات المتبقية للفريقي :





ريال مدريد : ريال مايوركا ، إسبانيول "خارج" ، خيتافي ، أتليتك بيلباو "خارج" ، ديبورتيفو ألافيس ،غرناطة "خارج" ، فياريال ، ليجانيس "خارج" .

برشلونة :سيلتا فيجو "خارج " ، أتليتكو مدريد ، فياريال "خارج" ، إسبانيول ، بلد الوليد "خارج" ، اوساسونا ، ديبورتيفو ألافيس "خارج" .





وتعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عنق الزجاجه وتحسم بشكل كبير صراع اللقب لصالح غريمه الملكي في حال الخسارة او التعادل وفي نفس الوقت مطالب ريال مدريد بتحقيق سلسلة من الانتصارات خلال ال8 جولات المقبلة .





ويلعب ريال مدريد اليوم امام منافسه ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الاسباني .

اشتعل صراع الصدارة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد بعد عودة الدوري الإسباني عقب فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .