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حوادث

دولارات أمريكي.. إحالة عاطل متهم بترويج العملات الأجنبية للمحاكمة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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محمد العيسوى
أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، عاطلا للمحاكمة لاتهامه بترويج العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى النزهة.

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

ونجحت القوة فى استيقاف السيارة وضبط قائدها، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط"- و مبلغ 9400 دولار أمريكى.

وبمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تم تحرير بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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