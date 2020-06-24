الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد

حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك، علي التواصل لاتفاق مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.





يأتي هذا لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعد الجلسة التي عقدها معه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.





وسيتم عرض كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب على مرتضى منصور رئيس النادى.



