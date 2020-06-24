الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد

حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك، علي التواصل لاتفاق مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.
يأتي هذا لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعد الجلسة التي عقدها معه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.
وسيتم عرض كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب على مرتضى منصور رئيس النادى.
ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التجديد لحازم إمام خلال الفترة الحالية بعد الانتهاء من الاتفاقات و سيوقع اللاعب على تمديد تعاقده مع النادى بعد عرض كافة الاتفاقات التي تمت على مرتضى منصور لتمديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.