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رياضة

الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 ص
حازم إمام
حازم إمام
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ملك موسى
حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك، علي التواصل لاتفاق  مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

يأتي هذا لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعد الجلسة التي عقدها معه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.

 وسيتم عرض كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب على مرتضى منصور رئيس النادى.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التجديد لحازم إمام خلال الفترة الحالية بعد الانتهاء من الاتفاقات و سيوقع اللاعب على تمديد تعاقده مع النادى بعد عرض كافة الاتفاقات التي تمت على مرتضى منصور لتمديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
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