هل زيادة الوزن وراثة.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير يوضح ان العوامل الوراثية لا تعلب دورا في زيادة الوزن .

















واضاف التقرير ان هناك دراسة تمت لمجموعة من الباحثين في قسم علم الوبائيات الوراثي بجامعة "كينغز كوليدج لندن" .

















واوضح ان هذه الدراسة شارك بها 1102 من الأشخاص السليمين صحيا بوجبات متطابقة لمدة اسبوعين وبعدها تم قياس استجابتهم الأيضية .

















وتابع ان هناك اختلافات كبيرة تراوحت الي ما يصل الى عشرة اضعاف في تفاوتها .













واستكمل ان اتباع نظام غذائي صحي لشخص ما يمكن ان يكون غير صحي بالنسبة الي شخص اخر واكد علي ان عدد من ازواج التوائم المتطابقة ، أظهروا استجابات مختلفة جدا للوجبة نفسها .













وأشار الباحثون إلى ان العوامل الوراثية لا تلعب دورا كبيرا بل ان العوامل الاخرى مثل الميكروبات المعوية والنوم وممارسة الرياضة أكثر اهمية .