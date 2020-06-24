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هل زيادة الوزن وراثة.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:45 م
زيادة الوزن
زيادة الوزن
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية تقرير يوضح ان العوامل الوراثية لا تعلب دورا في زيادة الوزن .




واضاف التقرير ان هناك دراسة تمت لمجموعة من الباحثين في قسم علم الوبائيات الوراثي بجامعة "كينغز كوليدج لندن" .




واوضح ان هذه الدراسة شارك بها 1102 من الأشخاص السليمين صحيا بوجبات متطابقة لمدة اسبوعين وبعدها تم قياس استجابتهم الأيضية .




وتابع ان هناك اختلافات كبيرة تراوحت الي ما يصل الى عشرة اضعاف في تفاوتها .



واستكمل ان اتباع نظام غذائي صحي لشخص ما يمكن ان يكون غير صحي بالنسبة الي شخص اخر واكد علي ان عدد من ازواج التوائم المتطابقة ، أظهروا استجابات مختلفة جدا للوجبة نفسها .



وأشار الباحثون إلى ان العوامل الوراثية لا تلعب دورا كبيرا بل ان العوامل الاخرى مثل الميكروبات المعوية والنوم وممارسة الرياضة أكثر اهمية  .
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