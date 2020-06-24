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ديني

«الكمال والجمال في القرآن الكريم».. كتاب جديد لوزير الأوقاف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:03 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم» للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويبرز هذا الكتاب بعض وجوه الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم، من خلال حديثه عن الصبر الجميل، والصفح الجميل، والسراح الجميل، والهجر الجميل، والسعي الجميل، والعطاء الجميل، واللباس الجميل، والكلمة الجميلة، والتحية الجميلة، والخاتمة السعيدة.

كما يبرز بعض مواطن الكمال والجمال اللغوي في استخدام المفردة اللغوية التي لا يسد مسدها سواها، لا من المترادفات عند القدماء ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المُحْدَثين.

ويقف على بعض مواطن الكمال والجمال في الجمل والتراكيب الأسلوبية، مبينًا أن ما حذف لا يصلح مكانه الذكر، وما ذكر لا يصلح مكانه الحذف، وعلى الجملة فهو أصدق الحديث وأجمله ، وأحسن الكلام وأعذبه ، وأفصحه وأبلغه، «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا»، «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا».

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من: الدكتور عبد الرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية). والشيخ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان) لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي.

 حيث حصَّل كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.


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