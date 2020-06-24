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رياضة

شاهد.. آخر ظهور لـ ديفيد بيكهام برفقة زوجته

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق الانجليزي ديفيد بيكهام، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


ويظهر في الصورة اللاعب الانجليزي المعتزل برفقة زوجته مصممة الازياء العالمية "فيكتوريا بيكهام" وهما يقومان بالتجول في أحد الشوارع.


وعلق بيكهام علي الصورة قائلا: تجول بعد الظهيرة.




وتفاعل متابعوه مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: " رائعين ، افضل لاعب انجليزي عبر التاريخ ، أحبكم كثيرا ، أنتم افضل زوجين في العالم ".


ويبلغ اللاعب ديفيد بيكهام 45 عاما وهو من مواليد  2 مايو 1975 وقد سبق له ولعب قبل اعتزاله مع نادي مانشستر يونايتد وبريستون نورث وريال مدريد وميلانو ولو أنجلوس ، وجالاكسي ، وباريس جيرمان.


واعتزل بيكهام في مايو عام 2013 بعد 20 سنة من النجاحات المميزة والشهرة العالمية والجوائز الكبرى التي تجاوز عددها العشرين.
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Afternoon walk ♥️ @victoriabeckham

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