أحمد موسى: الإرهابي خيرت الشاطر اعترف بعدم وجود ما يسمى مشروع النهضة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابى خيرت الشاطر اعترف بانه لا يوجد اساس لـ مشروع النهضة وأن لديهم مقترح مبدئي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "خيرت الشاطر أعلن أنه لا يوجد شيء يسمى مشروع النهضة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإرهابى خيرت الشاطر كان الحاكم الفعلي وليس المعزول مرسي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري أدرك حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية وخرج لعزلهم في ثورة 30 يونيو".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مشروع مرسي الفاشل أكد على حماية المراة المصرية ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، وشاهدنا ضرب وسحل للمرأة المصرية".