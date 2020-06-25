AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع سائق بمجلس مدينة دكرنس متأثرا بإصابته في حادث

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:01 ص
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقي سائق برئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه اليوم الاربعاء متأثرا بإصابته في حادث تصادم وقع منذ 18 يوما، بين سيارة قيادته وأخرى نقل ثقيل حال توصيله نائب رئيس المركز.

وتعود الواقعه إلى تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مامور مركز شرطة دكرنس فى السادس من يونيو الحالى يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، على طريق "المنصورة شربين".

وبانتقال ضباط مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمقطورة مع سيارة ربع نقل خاصة تابعة لرئاسة مركز دكرنس، تحمل لوحات " 7918 د ط ب"، في المنطقة الوقعة بين قريتي "محلة انجاق وبساط كرم الدين"، أثناء توصيل طه السباعي نائب رئيس المركز.

فيما تسبب الحادث في إصابة "أحمد موسي علي موسي 30 عاما سائق، وبنقله إلي مستشفى شربين المركزي، جري تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج، منذ يوم 6 يونيو الجاري، وظل تحت العلاج إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل فى حادث تصادم سيارتين وتوك توك بمنية النصر

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكى على طريق أجا ميت غمر

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بطوخ.. إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - الخارجة

ترشيحاتنا

رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف أمرا مهما بشأن تناول السمك لمرضى كورونا.. فيديو

برفقة أولادها على حمام السباحة..ابنة غادة عبد الرازق بإطلالة تخطف الأنظار

متى يفوز ليفربول بـ لقب الدوري الإنجليزي؟ سيناريوهان لتتويج صلاح ورفاقه بالبريميرليج

الجوكر.. أحمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

ننشر تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بسالوبيت جينز.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور