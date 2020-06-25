مصرع سائق بمجلس مدينة دكرنس متأثرا بإصابته في حادث

لقي سائق برئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، مصرعه اليوم الاربعاء متأثرا بإصابته في حادث تصادم وقع منذ 18 يوما، بين سيارة قيادته وأخرى نقل ثقيل حال توصيله نائب رئيس المركز.



وتعود الواقعه إلى تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مامور مركز شرطة دكرنس فى السادس من يونيو الحالى يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل، على طريق "المنصورة شربين".





وبانتقال ضباط مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمقطورة مع سيارة ربع نقل خاصة تابعة لرئاسة مركز دكرنس، تحمل لوحات " 7918 د ط ب"، في المنطقة الوقعة بين قريتي "محلة انجاق وبساط كرم الدين"، أثناء توصيل طه السباعي نائب رئيس المركز.



فيما تسبب الحادث في إصابة "أحمد موسي علي موسي 30 عاما سائق، وبنقله إلي مستشفى شربين المركزي، جري تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج، منذ يوم 6 يونيو الجاري، وظل تحت العلاج إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.