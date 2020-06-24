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رياضة

ملخص فوز ليفربول على كريستال بالاس وتألق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لاكتساح ضيفه نادي كريستال بالاس برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير لتقدم ليفربول بهدف نظيف.

الشوط الأول

ليفربول كان مسيطرًا على أحداث أول ثلث ساعة من المباراة لكن دون تسديدات خطيرة باستثناء الكرة التي سنحت لفينالدوم في الدقيقة الرابعة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بعيدًا عن مرمى كريستال.

وأجرى كريستال بالاس تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 14 بخروج نجم الفريق زاها، ونزول الألماني أليكس ماير بدلًا منه.

وفي الدقيقة السادسة عشرة، وصلت الكرة للبرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليسرى، ليسددها قوية لكن الويلزي هينساي حارس مرمى كريستال بالاس تصدى لها مبعدًا إياها عن شباك فريقه.

وفي الدقيقة 23، تحصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة، سددها ألكسندر أرنولد بنجاح من فوق حائط صد كريستال بالاس وعلى يسار هينساي، معلنًا عن الهدف الأول للريدز.

وسنحت الكرة لجوردان هندرسون قائد الريدز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، ليسددها قوية لكنها ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 34، تغاضى حكم اللقاء عن ضربة جزاء صحيحة لـ ليفربول، بعد لمس الكرة التي استلما فيرمينجو ليد كاهيل مدافع كريستال، وسط اعتراض من لاعبي الريدز.

وفي الدقيقة 37، كان فينالدوم قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول، مرر فيرمينو الكرة لـ فينالدوم داخل منطقة الجزاء والذي سددها بيمناه، لكنها جاورت شباك كريستال ببضع سنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 40، أضاع محمد صلاح فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه عندما خرج هينساي حارس كريستال بالاس من مرماه لإبعاد الكرة، لتصل لصلاح لكنه سددها بعيدة عن المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 43، تلقى محمد صلاح كرة رائعة من زميله فابينيو من منتصف الملعب، ليروضها مو بشكل رائع في منطقة الجزاء، ويسددها في شباك هينساي، معلنًا عن الهدف الثاني للريدز، ومنهيًا النصف الاول من المباراة بتقدم فريقه بهدفين نظيف .

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، عزز فابينيو من تقدم ليفربول ، بإضافته الهدف الثالث، فجاء هدف اللاعب البرازيلي في الدقيقة الخامسة والخمسين من تسديدة بعيدة المدى، بعدما حصل صلاح على الكرة من دفاعات كريستال ليمررها لفيرمينيو،  ثم الى فابينيو الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك كريستال.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع لـ ليفربول في الدقيقة 69، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح من منتصف الملعب، وضعت زميله في وضع انفراد بهينساي، ليسكن الشباك في مرماه بكل سهولة، ويحسم ليفربول نقاط المباراة لصالحهم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفربول للنقطة 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويقترب من حسم لقبه لصالحه، حيث يحتاج لنقطة وحيدة فقط من المباريات القادمة للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما توقف رصيد نادي كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز التاسع.

ونقدم لكم أهداف المباراة وملخصًا لأحداثها بالفيديو
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