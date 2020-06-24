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رياضة

متى يفوز ليفربول بـ لقب الدوري الإنجليزي؟ سيناريوهان لتتويج صلاح ورفاقه بالبريميرليج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه نادي كريستال بالاس برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أهداف ليفربول تناوب على تسجيلها ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني على الترتيب، ليقودوا ليفربول لتحقيق انتصارهم الثامن والعشرين في الدوري هذا الموسم.

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي؟ سؤال يطرحه جماهير وعشاق الريدز ونجمهم محمد صلاح بعد فوز فريقهم العريض اليوم، والذي جعلهم يقتربون أكثر من أي وقت مضى للتتويج رسميًا بلقب البريميرليج للمرة الأولى بهذا المسمى.

ويوجد سيناريوهان لا ثالث لهما لتتويج رفاق محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي، نستعرضهما في هذا التقرير.

- خسارة مانشستر سيتي أو تعادله غدًا في مباراته أمام تشيلسي القوي صاحب المركز الرابع يعني تتويج ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي، فليفربول يملك 86 نقطة وسيستحيل على مانشستر سيتي تعويض فارق نقاط +22 نقطة في الست جولات القادمة في البريميرليج

- إذا فاز مانشستر سيتي في مباراة الغد أمام تشيلسي، فهذا يعني أن ليفربول يحتاج لنقطة وحيدة فقط من باقي المباريات في البريميرليج للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وقد يحققها في مباراته القادمة أمام مانشستر سيتي نفسه يوم الخميس المقبل، حتى لو فشل في تحقيقها أو تحقيق الانتصار في تلك المباراة، فستكون لديه الفرصة لفعل ذلك في 5 مباريات قادمة له في البطولة.
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