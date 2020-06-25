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مرأة

أكثر الأسباب شيوعا لإجراء عملية تجميل الأنف.. تعرف عليها

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:51 ص
عملية تجميل الانف
عملية تجميل الانف
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آية التيجي
أكثر المشاكل المؤرقة التي يمكن أن يواجهها الأشخاص في تجميل الوجه هي الأنف؛ حيث إنها تبرز من جمال الوجه، وتعطي شكلا مختلفا، ولكن هل هناك شروط يجب مراعاتها للقيام بعمليات تجميل الأنف.

وعلق الدكتور حمد الجابر استشاري الجراحات التجميلية عضو الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، إن عملية تجميل الأنف تعمل على تشكيل تحسين مظهر الأنف ليتلائم شكلها مع شكل الوجه وتعطي مظهرا متناسقا.

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وتابع حمد الجابر في منشور لها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ان أكثر الأسباب شيوعا للقيام بجراحة الأنف، وهي :

1-  تقليل حجم الأنف .
2- تصحيح العظم البارز بالأنف .
3- تحديد طرف الأنف.
4- تقليل حجم فتحتي الأنف.
5-  تصحيح الأضرار الناجمة عن إصابة الأنف أو جراحة الأنف السابقة.

وأشار الجابر، إلى يجب خلال فترة التعافي من عملية تجميل الأنف ارتداء جبيرة لحماية الشكل الجديد للأنف؛ حيث ان ظهور ورم بسيط وكدمات أحد ـبرز الآثار الجانبية لعملية تجميل الأنف .
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