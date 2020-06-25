يتوعدون بذبح النساء.. الجيش الوطني الليبي يوثق انتهاكات ميليشيات أردوغان في ترهونة.. فيديو

نشر المتحدث الرسمي بالجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الخميس، مجموعة فيدوهات ولقطات مصورة توثق انتهاكات المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق والموالية لتركيا ورئيس رجب طيب أردوغان.





ويظهر في أحد المقاطع التي نشرها المسماري، أحد الإرهابيين وهو يتوعد جميع المدنيين بالقتل حتى النساء، قائلًا: "المفتى أفتى.. والله لن أترك أي أحد منهم حيًا حتى ولو كانت امرأة".









وأمس الأربعاء، أكد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن أردوغان يعمل لصالح أجهزة استخبارات تابعة لدول أخرى





وأضاف: "أردوغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا"، مشيرًا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.





وشدد المسماري على أن هناك قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية





وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن "قواتنا المسلحة قامت بتدريب قتالي في منطقة غرب سرت"، وإن الجيش الليبي في المستوى المطلوب ومستعد وجاهز للتعامل مع أي طارئ.



